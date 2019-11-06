В алтайском Минздраве рассказали о состоянии четырех детей, выпивших тосол

В Минздраве Алтайского края сообщили amic.ru, что состояние двоих детей из четырех, выпивших 5 ноября тосол, улучшилось.
"Два мальчика остаются в Панкрушихинской ЦРБ. Анализы вчера нормализовались, состояние удовлетворительное. На этой неделе планируют выписать. Два ребенка были переведены в Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства. Оба находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии", – рассказали в ведомстве.
Заведующий центром анестезиологии и реанимации краевого центра охраны материнства и детства Алексей Завьялов рассказал, что двое детей 9-ти и 12 лет поступили в центр 3 ноября. "12-летний мальчик получил меньшую дозу отравляющего вещества, сегодня критическая фаза миновала. Его состояние мы оцениваем как ближе к удовлетворительному. Он готовится к переводу в профильное отделение. Младший хотел опередить его в этом сомнительном состязании. Он принял большую дозу, по его словам порядка 15 глотков. Сейчас находится в состоянии комы. На искусственной вентиляции легких. 5 ноября в срочном порядке, а 6 ноября в плановом ему проводился гемодиализ. Всю необходимую терапию он получает", — сообщил Завьялов.
Пока прогнозов врачи дать не могут.
Напомним, четыре юных жителя алтайского села нашли на берегу реки бутылку с неизвестной жидкостью и выпили ее. Вице-губернатор Ирина Долгова дала поручение держать ситуацию на контроле. Родителей предупреждают о необходимости профилактических бесед на тему употребления неизвестных жидкостей.
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Идиоты. Естественный отбор, не жалко....