Жители Алтайского края меньше всех в России желают "четырехдневку"

Среди регионов России в Алтайском крае больше всего желающих работать пять дней в неделю, пишут "Известия" со ссылкой на результаты исследования HeadHunter.
Согласно исследованию, больше всего сторонников традиционной пятидневной трудовой недели – в Алтайском крае. В регионе голоса разделились поровну среди тех, кто за и против введения четырехдневной рабочей недели.
Чаще других голосовали за дополнительный выходной жители Белгородской (83%), а также Ярославской и Московской областей – по 75%. В Москве и Санкт-Петербурге – 73% и 72% соответственно.
Больше всего желающих не работать по пятницам заняты в отрасли добычи сырья (80%), автомобильном бизнесе (79%) и сфере управления персоналом (78%).
Между тем, как отмечается в исследовании, большинство опрошенных не особо верят, что "четырехдневка" станет реальностью в ближайшие пять лет – об этом заявили 60% респондентов. А 27% уверены, что появление дополнительного выходного вполне возможно в указанный срок.
Ранее сообщалось, что за введение нового рабочего графика высказались две трети участников опроса. Против – только 9% респондентов. Около трети опрошенных рассказали, что готовы сделать свой график более плотным, чтобы получить еще один выходной.
Комментарии
Я за 4 дневку,мне мало два выходных,особенно летом
а почему не за 3-х дневку
3 рабочих дня по 13,33 часов рабочего времени, зато потом аж 4 выходных дня
ляпота, аднако....
Неадекваты. По факту все равно на работе задерживаются. Лучше три дня отдохнуть, посвятить дни самообразования, семье. Всего в жизни примерно пополам, так и с рабочей неделей было бы неплохо.
даёшь 32 мая! кричали они...
Всего в жизни примерно пополам, так и с рабочей неделей было бы неплохо.
прохоров ведь предлагал 12-ти часовой рабочий день - электорат почему-то не поддержал...