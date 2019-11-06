Рубцовскому театру подарили автобус ПАЗ и микроавтобус Ford

Автопарк Рубцовского драматического театра пополнился двумя транспортными средствами – автобусом ПАЗ и микроавтобусом Ford. Они приобретены в рамках проекта по поддержке театров малых городов России.
Как сообщает пресс-служба Минкульта региона, в этом всероссийском проекте театр из Рубцовска принимает участие уже третий год. За этот период культурное учреждение пополнилось современным звуковым и световым оборудованием. В том числе шестиметровым светодиодным экраном.
В текущем году театру впервые поступили средства на приобретение автотранспорта. На автобусах артисты планируют ездить с гастролями по Алтайскому краю.
Комментарии
О! Классно! Будет что распилить и сдать в металлолом!
Это Рубчик, детка!
и сто галлонов бензина и три тонны запчастей...