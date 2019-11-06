АКЗС лишит мандата осужденного депутата Волкова и подумает насчет довыборов

Парламент Алтайского края лишит мандата депутата Андрея Волкова, которого осудили за присвоение и растрату на пять лет. Об этом порталу amic.ru сообщил глава правового комитета АКЗС Андрей Осипов.

Все процедуры в отношении депутата будут проведены, только когда решение суда вступит в законную силу. Не исключено, что Волков подаст апелляцию. Так что пока точно не известно, когда именно он сдаст мандат. Но это придется сделать, даже если суд изменит свое решение на условный срок.

Волков – одномандатник, поэтому на его место возможно избрать нового депутата только на выборах.

"Сейчас мы анализируем ситуацию и решаем, будем ли проводить довыборы депутата в единый день голосования в 2020 году", – прокомментировал Андрей Осипов.

Осипов уточнил amic.ru, что в 2021 году выборы пройдут в третье воскресенье сентября, 19 числа. Именно в этот день будет избран новый созыв АКЗС. Для проведения довыборов необходимо, что это было более чем за год до основных выборов. Следующий единый день голосования — 13 сентября 2020 года. Необходимый по закону год имеется. Поэтому в 2020 году довыборы по округу Волкова, скорее всего. Но, подчеркнул председатель правового комитета, это произойдет, если приговор не изменится и Волков не добьется своего оправдания.

Волков избран в АКЗС в 2016 году от партии "Единая Россия". Несколько месяцев назад из ЕР его исключили. Также Волков вышел из фракции ЕР в АКЗС и до недавнего времени был единственным внефракционным депутатом в парламенте.

Напомним, в отношении Андрея Волкова было заведено уголовное дело за присвоение и растрату денежных средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения. Суд признал его вину в том, что он, являясь учредителем управляющей компании ООО "Прогресс Плюс", в 2012-2016 годах присваивал деньги жильцов многоквартирных домов и владельцев нежилых помещений, которые перечислялись в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям. Ущерб оценили в 43 миллиона рублей.

Его осудили на пять лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей с лишением права в течение двух лет заниматься коммерческой деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.