Тоска и разруха: москвичка делает атмосферные снимки заброшенных деревень

Фото: Ксения Савина/ @samasyava
Разрушенные дома, забытые церкви – все это можно увидеть в Instagram-аккаунте москвички Ксении Савиной. Девушка вместе с семьей путешествует по соседним с Московской областью регионам и делает фотографии заброшенных зданий.
От снимков веет безнадежностью и тоской, но тем не менее они очень красивы. "Я снимаю, потому что хочу сохранить уходящее хотя бы на фото. По сути, снимаю смерть", – рассказала Ксения изданию "Яркуб".
А местные даже не знают когда все произошло , может весной, а может в июне ... а может вообще год назад 🤦♀️ сгнившая стена рухнула и рухнуло все остальное, не знаю может сама , а может помогли ... напротив лежали бревна, а теперь их нет. Может когда увозили, что то задели, а может и нет ... Но церквы больше нет ... Валяются на земле купола, кресты , все вдребезги ... вывод один — спешите видеть , скоро ничего не останется #тверскаяобласть#ранцево#dji#djiphotography#details#заброшеное#russia#natgeotravel#natgeo#architecturaldetail#abandonedrussia#nationalgeographic#natgeo#abandonedchurch#abandoned#russia#djimavicpro#djimavic#djiphoto#
Комментарии
Потрясающе, молодец, что оставляет след того, что вскоре исчезнет навсегда. А ведь когда-то там были люди, что-то происходило, кипела жизнь
Не все, оказывается, в Инстаргам задницы свои выставляют.
скока церквей то ничейных, а чё попы их не забирают,не чинят, у них же пунктик если была когдато церковь то надо себе забрать и снова её там завигачить
Зачем церковь в заброшенной деревни, так некого доить.