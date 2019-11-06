Более 500 человек в 2019 году переселили из аварийного жилья на Алтае

Более 500 человек переселили в Алтайском крае в 2019 году из аварийного жилья. Как сообщает региональный Минстрой, всего было расселено 283 квартиры общей площадью 9,4 тысяч кв. м, в которых проживает 535 человек.
Собственникам аварийных квартир выплачено более 230 миллионов рублей, нанимателям жилых помещений были предоставлены другие квартиры. Расселенные помещения находятся в Алейске, Бийске, Барнауле, Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде, а также в Змеиногорском, Каменском, Локтевском, Мамонтовском, Павловском, Первомайском и Третьяковском районах.
С 2019 года переселение граждан из аварийного жилья проводится в рамках двух программ: краевой адресной и национального проекта "Жилье и городская среда", которыми до сентября 2025 года предусмотрено расселение около восьми тысяч человек, проживающих сегодня в 268 многоквартирных домах общей площадью более 120 тысяч кв. м, признанных аварийными в период с января 2012 по январь 2017 года.
Общий объем финансирования мероприятий составит более 4,3 млрд рублей из федерального и консолидированного бюджета края.
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