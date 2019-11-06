Большинство россиян не откладывают деньги на старость

Около 75% жителей крупных городов не откладывают деньги на старость, пишет РБК со ссылкой на опрос "Райффайзенбанка" среди россиян, в основном имеющих доходы выше среднего.
Выяснилось, что лишь 8,3% опрошенных сообщили, что регулярно сберегают средства на жизнь после достижения пенсионного возраста. Еще 16,3% откладывают на пенсию периодически, когда появляются свободные деньги.
Почти 40% участников опроса сказали, что хотели бы формировать накопления на пенсию, но такой возможности у них нет.
Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин, комментируя исследование, отметил, что у подавляющей части россиян нет финансовой возможности откладывать деньги на пенсию. Даже если ориентироваться на официальные данные, половина населения получает зарплату ниже 34,3 тыс. рублей, около 70% зарабатывают ниже среднего по стране.
При этом, по мнению Горлина, результаты исследования можно даже назвать более чем оптимистичными.
А гендиректор компании "Пенсионные и актуарные консультации" Евгений Якушев и вовсе уверен, что если взять в среднем по стране, то на пенсию откладывают не более 5% населения.
Комментарии
у меня из возможностей - только сухари сушить и откладывать
никак +5 лет к выходу на пенсию сделали свое дело...
"Около 75% жителей крупных городов не откладывают деньги на старость" - вот как раз эти 76% и голосовали ЗА такую ситуацию. Поэтому это вполне нормальная ситуация. Не хотели откладывать - и не откладывают.