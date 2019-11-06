Двое детей и трое взрослых погибли в Бийске от отравления угарным газом

В Бийске следователи устанавливают обстоятельства гибели пяти человек, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
"Утром 6 ноября 2019 года в одном из жилых домов обнаружены тела пяти человек, двое из которых дети. Накануне трагедии к местной жительнице пришли гости, в том числе знакомая с 15-летней дочерью и 10-летним сыном", – рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, хозяева и гости до позднего вечера распивали алкогольные напитки, а затем легли спать. Тела пяти человек с признаками отравления угарным газом были обнаружены утром. Еще два человека госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.
Причиной смерти могла стать неправильная эксплуатация печного оборудования либо его неисправность. Следователи СК работают на месте происшествия, проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства.
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