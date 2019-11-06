Депутат Госдумы рассказал, сколько леса уничтожили "черные" лесорубы в 2019 году

В первом полугодии 2019 года в России выявлено 6,5 тыс. фактов незаконной рубки леса, пишет "Парламентская газета".
По словам главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, пострадал лес в объеме более 570 тыс. кубометров. Речь идет о 5,8 млрд рублей.
В 2018 году, по данным Рослесхоза, зафиксировано более 16 тыс. случаев незаконной заготовки древесины в объеме 1,1 млн кубометров на сумму 12,2 млрд рублей.
"По данным Генеральной прокуратуры РФ, по возбужденным уголовным делам за незаконную рубку лесных насаждений и их уничтожение, в том числе путем поджогов, установлен ущерб в 2018 году в сумме более 19 млрд рублей, в первом полугодии 2019 года – более 8 млрд", – сказал Пискарев.
При этом возмещено в 2018 году только 400 млн рублей ущерба, а в 2019 году – 131 миллион. "Низкий показатель объясняется тем, что значительная часть преступлений совершается в условиях неочевидности. И в этом направлении необходимо совершенствовать законодательную базу", – объяснил депутат.
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