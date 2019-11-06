МВД будет глушить сотовую связь рядом с российскими колониями

Коллегия Министерства внутренних дел по итогам заседания 1 ноября поручила проработать меры по снижению количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Как сообщает РБК, по одной из мер необходимо глушить сотовую связь рядом с учреждениями ФСИН.
Несмотря на запрет использовать телефоны в исправительных учреждениях, ежегодно у заключенных изымается около 60 тысяч гаджетов.
"С помощью мобильных телефонов осужденные могут не только совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки и так далее", – прокомментировал инициативу один из ее авторов – депутат Госдумы Александр Хинштейн.
До 30 июля 2020 года МВД, ФСИН и ФСБ должны проработать вопрос об установке "блокираторов" сигнала сотовой связи на территории колоний.
По данным издания, в российских тюрьмах существуют нелегальные call-центры. Так, из 38 тысяч преступлений, совершенных с помощью мобильной связи, треть приходится на звонки заключенных. По словам правозащитника Андрея Бабушкина, почти все случаи создания call-центров в тюрьмах происходят при участии администрации.
Комментарии
А кто рядом живёт/работает наверно очень радоваться этому будет.
Вот ни за что не поверю, что прошманать качественно не могут, скорее всё связано, за всё уплачено.
Если "...почти все случаи создания call-центров в тюрьмах происходят при участии администрации", то что помешает этой самой "администрации" выключить ("когда надо" эту самую глушилку?
Давно это надо была сделать!