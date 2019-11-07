Предпринимателей Алтая научат использовать банковские инструменты с максимальной выгодой

Планируете инвестиции? Нужен кредит на льготных условиях? АО "МСП Банк" приглашает на клиентский день – новый формат общения, в рамках которого каждый заинтересованный предприниматель сможет получить информацию как эффективно развивать бизнес, используя банковские сервисы и инструменты с максимальной выгодой.
АО "МСП Банк", являясь дочерней структурой АО "Корпорация "МСП", оказывает кредитно-гарантийную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках целевых льготных программ кредитования в сегментах, где существует дефицит доступного финансирования со стороны коммерческих банков.
Если у вас есть проект, реализация которого в настоящий момент затруднена из-за отсутствия приемлемого варианта финансирования, есть потребность в профессиональной консультации по структурированию проекта, формированию пакета документов, а также иные вопросы, связанные с кредитно-гарантийной поддержкой, приглашаем присоединиться к мероприятию.
Встречу с предпринимателями проведет Маринов Виталий Борисович, региональный директор УРМ (удаленное рабочее место) г. Новосибирска.
Формат мероприятия: презентация, индивидуальные консультации.
Дата проведения: 14 ноября 2019 года с 12:00 до 14:00.
Место проведения: Центр "Мой бизнес", г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, 2 этаж, малый конференц-зал.
Регистрация открыта на мойбизнес22.рф.
Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
тел.: 8 800 222 8322
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