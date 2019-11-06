В Алтайском крае десятки ветхих школ, которые потенциально несут угрозу детям

В Алтайском крае 42 ветхие школы, взамен которых нужно построить новые здания. Об этом 5 ноября на заседании правительства Алтайского края заявил Максим Костенко, министр образования региона.
Пять из них были построены еще до Великой Отечественной войны, то есть введены в эксплуатацию до 1941 года.
Первоначально по краевой программе по созданию новых мест в школах на 2016-2025 годы планировалось построить 14 новых школ взамен ветхих.
Однако, сказал Максим Костенко, недавно по поручению губернатора Виктора Томенко завершилась паспортизация всех школ края, и оказалось, что таких учреждений в три раза больше.
"Они требуют оперативного вмешательства, чтобы не допустить трагических последствий", – сказал министр.
По его словам, ремонтировать их уже нет никакой технической возможности. В этих школах порядка 5 тыс. ученических мест, которые по-хорошему нужно бы сделать новыми до 2025 года.
Однако пока в программе предусмотрено строительство только 14 новых объектов вместо ветхих.
Комментарии
Значит так, школы снести, деньги распилить, незачем этих охламонов учить...
Мы же понимаем, что никто эти 42 школы строить не будет. Сейчас последние закроют, детей к другим присоединят и дело шито-крыто