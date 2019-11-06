Парапланериста оштрафовали на 30 тысяч за полет над алтайской горой Белуха

Парапланериста из Новосибирска оштрафовали на 30 тысяч рублей за полет без разрешения над алтайской горой Белуха, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
26 августа текущего года житель Новосибирска на принадлежащем ему летательном аппарате – параплане Sky-Descent, взлетев с вершины горы Белуха, произвел полет над территорией Усть-Коксинского района Республики Алтай. Вопреки требованиям закона пилот не получил разрешения органов аэронавигации на использование воздушного пространства.
"Горно-Алтайский транспортный прокурор возбудил в отношении новосибирца дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ ("Нарушение правил использования воздушного пространства")", – говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения дела Управление Госавианадзора по Сибирскому федеральному округу оштрафовало правонарушителя на 30 тысяч рублей. Отметим, что гора Белуха – самая высокая точка Сибири. Ее высота составляет 4509 метров.
Комментарии
Оштрафовать и крылья отрезать.
А еще он в полете бдел - может его за загрязнение еще оштрафовать.
Напишите лучше что можно теперь в РФ, а-а-а работать до 60-65 лет а потом жить на 12 000 руб. пенсии.
Гора Белуха выросла??? Со школы помню, что она 4506 м., а не 4509м.
Оштрафовали наверняка, не за Белуху, а за нарушение ТБ.