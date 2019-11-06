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Ледовый дворец в Бийске начнут строить в 2020 году

, ИА "Амител"
Спортивный объект обещают возвести в наукограде уже много лет. Безрезультатно
Фото: 'Бийский рабочий'

Фото: "Бийский рабочий"

Строительство долгожданного ледового дворца в Бийске может начаться в 2020 году. Сейчас готовят проектно-сметную документацию, чтобы начать работу, сообщает "Бийский рабочий".

Возможность появления ледового дворца в Бийске обсуждалась уже более 10 лет. Впервые о том, что городу нужен крытый каток, заговорили еще в 2006 году. С тех пор менялось многое, начиная с мест, где мог бы расположиться дворец, заканчивая версиями о том, что его появления вовсе ждать не стоит.

В начале 2019 года прошла встреча депутата Госдумы Александра Прокопьева, министра спорта региона Алексея Перфильева и главы города Александра Студеникина. После встречи вопрос со строительством сдвинулся с мертвой точки.

Проектом предусматривается здание крытого катка с трибуной на 250 мест. Размер здания будет 90 на 30 метров. Здесь разместится огороженная ледовая арена, размером 30 на 60 метров. На входе будет фойе, касса, гардероб. Далее помещения для техники. Кроме того, в комплекс здания будут входить раздевалки с душевыми, две тренерских комнаты, помещение для маломобильных групп населения, буфет и столовая. Два спортивных зала, каждый площадью по 100 квадратных метров, будут использоваться как тренажерный и помещения для фитнеса и хореографии.

Стоимость арены оценивается в 250 миллионов рублей. Они поступят из федерального бюджета по нацпроекту "Спорт – норма жизни". Кроме того, 40 миллионов Бийску будет выделено на обустройство футбольного поля.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

6.11.2019 16:47
Бывший Бийчанин

Строительство ледового дворца в Бийске запланировано снова в Приобской части города, в тоже время в Центре (Восточном районе города) отсутствую спортивные комплексы. Детям из центра просто не где заниматься спортом и приходится ездить в другую часть города.

6.11.2019 17:48
Медведь-шатун

Смысл строить, если ценник конский будет, а он будет!, ки не надо ля,ля, ...есть на льнокомбинате и что, полупустой, ну возразите место не то...., да ценник не тот, ...

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