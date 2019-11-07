Для библиотеки им. Шишкова хотят благоустроить современный сквер

Архитектурная мастерская Петра Анисифорова ищет решения для благоустройства сквера за зданием библиотеки им. Шишкова. Как пояснил amic.ru автор, концепцию планируют подготовить к концу когда.
Первые решения коллектив мастерской показал на своей странице в Instagram. В сквере предлагается устроить амфитеатр, где будет удобно проводить массовые мероприятия, а в другие дни просто читать и отдыхать на лавочках “зрительного зала”. Это место адресовано читателям библиотеки и просто горожанам.
Первые эскизы проекта благоустройства территории главной библиотеки Барнаула 🌲👩🏫🌳 The first sketches projects of improvement of the territory of the main library of Barnaul #благоустройствобарнаула #барнаулстолицамира #красивыйбарнаул #удобныйбарнаул #парквбарнауле #библиотекавпарке #барнаул #архитектура #архитектурабарнаула #шишковкабарнаул #anisiforovstudio
Еще в сквере может появиться компактная зона со спортивными тренажерами, автоматы с кофе и другими напитками под навесом, клумбы и лавочки. Малые архитектурные формы, скорее всего, будут выполнять из дерева.
Петр Анисифоров сообщил, что окончательная концепция благоустройства сквера еще не готова. Ее дорабатывают и планируют представить комиссии в декабре-январе.
В пресс-службе библиотеки проект не комментируют, ссылаясь на то, что финансирование под него еще не выделено.
Первые эскизы проекта благоустройства территории главной библиотеки Барнаула 🌲👩🏫🌳 The first sketches projects of improvement of the territory of the main library of Barnaul #благоустройствобарнаула #барнаулстолицамира #красивыйбарнаул #удобныйбарнаул #парквбарнауле #библиотекавпарке #барнаул #архитектура #архитектурабарнаула #шишковкабарнаул #anisiforovstudio
Отметим, что библиотека им. Шишкова находится в состоянии реконструкции. Здание 1967 года постройки требует ремонта и изменения концепции интерьера. В январе здесь представили обновленный первый этаж, где появились яркие диваны, стойки самообслуживания, сцена и кафе. Стоимость модернизации – 12 млн рублей.
Комментарии
автоматы с кофе и другими напитками
А общественные туалеты будут?
Капец скверу, судя по количеству того, что там хотят настроить
Обновите дорожки, посадите клумбы, поставьте лавочки и урны. Этого достаточно!!!
Достали со своим извращенным благоустройством. Людям нужнее просто ухоженная зона с деревьями и травой. Ухаживайте, просто ухаживайте!!!
Для 12:26
А амфитеатр для чего?
Делайте как раньше: деревья выпилить, застелить плиткой и поставить демонтируемые лавочки.