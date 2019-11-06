Зюганов сравнил с плевком в душу идею о перезахоронении Ленина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал предложение захоронить лидера партии большевиков Владимира Ленина накануне празднования великой Октябрьской революции, сообщает РИА "Новости".
"Никому это не позволено! Это решение принято съездом, высшими органами и одобрено всем советским народом", – напомнил Зюганов тем, кто предлагает "раскапывать светлую могилу красного некрополя".
Коммунист подчеркнул, что в обществе должно прийти понимание того, что нельзя прикрывать "всякими фанерками" Мавзолей Ленина, который олицетворяет "великую советскую эпоху, когда мы были самые сильные, самые смелые, самые умные, самые победные, самые космические".
Саму идею перезахоронения Зюганов назвал "гробокопательством", сравнив с плевком в душу.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Зюганову начать совместную работу над законопроектом о церемонии захоронения тела Владимира Ленина. По его словам, даже многие сторонники КПРФ выступают за то, чтобы "отпустить" Ленина.
Комментарии
Душа вождя на небесах. Мощи должны быть в земле .
Все равно его рано или поздно закопают!
Руки прочь от Вождя!!!
Идолопоклонничество и мракобесие, зачем трупик как в цирке лежит, не почеловечески это....
Когда церковники возят части тел по городам и весям , это нормально? И все говорят вах!
А тут что за сикатили?