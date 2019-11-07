Мигранты, рождаемость, первая смена: почему на Алтае острый дефицит школьных мест

Алтайскому краю дополнительно нужно построить еще 46 тысяч мест в школах, чтобы до 2025 года перевести всех детей на обучение в первую смену и полностью заменить ветхие объекты. Сейчас в программу региона по созданию новых мест из этих 46 тысяч вписано 16 тысяч. Да и по ним финансирование понятно только до 2022 года. Но даже если деньги появятся, не факт, что в крае технически осилят такие объемы строительства. Об этом спорили чиновники 5 ноября на заседании правительства региона.

Кровь из носу перевыполнить план

Краевая программа по созданию новых мест в школах рассчитана на 2016-2025 годы. По ней в регионе за 10 лет должны создать дополнительно 26,5 тысячи мест. Почти 10 тысяч уже создали, говорит глава Минобразования Максим Костенко.

В том числе более 4,5 тысячи – за счет оптимизации существующих площадей, власти это называют более эффективным использованием. Но зачастую это приводило к тому, что в школах уплотняли все что возможно, отказывались от кабинетов для психологов, медиков, высвобождали служебные помещения, сокращали площади библиотек и т. д.

Согласно программе, должны ввести еще 16 тысяч мест: построить, отремонтировать, оптимизировать. Однако министр говорит, что как угодно, но надо ввести не меньше 21 тысячи.

Он объясняет: при формировании программы не учли несколько факторов. Во-первых, к 2021 году в первую смену уже точно должны учиться 10-е классы и начальная школа, этого требует федерация. Во-вторых, в школы ежегодно приходит на 4-4,5 тысячи больше учеников, чем прогнозировал крайстат. В том числе из-за миграции семей из других регионов и стран.

По словам Костенко, такая динамика ожидается до 2023 года, когда, согласно прогнозу, в школах края будет учиться почти 297 тыс. учеников.

Поэтому 21 тысячу дополнительных мест надо найти кровь из носу. А 46 тысяч – это идеальный вариант, который бы закрыл вообще все задачи.

"Край не готов к таким объемам"

Костенко объяснил, что такое 46 тысяч допмест в физическом выражении. Это 85 новых типовых школ на 550 мест каждая, то есть ежегодно нужно строить по 14-15 школ до 2025 года включительно. Сейчас вводится в среднем четыре объекта.

"Либо это переход к новым форматам образовательных организаций, которые значительно больше мощностью – минимум на 1,1 тыс. ученических мест, – рассказал Костенко. – Сегодня такие практики активно развивают. Федерация нас активно подталкивает с точки зрения получения дополнительных субсидий из федерального бюджета к созданию крупных новых школ, мощностью вплоть до 2,5 тыс. мест".

Однако глава Минстроя Иван Гилев, выступая позже, сказал, что край к таким объемам не готов.

"Максим Александрович говорил, что мы должны строить по 14-16 школ, называл 21 тысячу и 46 тысяч мест. Но это очень большие задачи. Даже если предположить, что будет федеральная поддержка, боюсь, мы будем к ней не готовы, – сказал Гилев. – Что у нас происходило в этом году, например? В марте 2019 года мы узнаем, что в декабре 2021 должны построить школу. А у нас на нее даже нет проекта".

Такие сроки, по мнению Гилева, несут слишком много рисков. Во-первых, долго проводятся конкурсные процедуры. Затем идет подготовка проектно-сметной документации (ПСД), зачастую низкого качества, из-за чего не проходит госэкспертизу с первого раза, и процесс затягивается. При самом строительстве нередко возникает масса объективных обстоятельств, которые сдвигают сроки.

Костенко и сам называл причины, которые могут сильно помешать выполнению амбициозных планов. Он, например, добавил, что в муниципалитетах в принципе не достаточно профессионалов по разработке ПСД.

"Практика 2019 года показывает, что задача по проектированию и подготовке документации, а затем еще и прохождению госэкпертизы скатывается на уровень комитетов по образованию, где вообще нет специалистов, которые бы могли бы профессионально заниматься этим вопросом", – сказал министр.

Он также отметил дефицит участков для школ, особенно в городах, и проблемы с поиском подрядчиков для строительства, которых не устраивают ни сроки, ни предлагаемая цена, ни другие условия.

"Кто вперед, тот и молодец"

Гилев предложил рассмотреть вопрос о подготовке пакета проектной документации заранее, "даже если мы не понимаем сейчас федерального финансирования или источников в краевом бюджете".

"Проект стоит 7-10% от общего объема строительства, его подготовка занимает 6-9 месяцев. Мы уже понимаем, где что должно строиться, надо начинать проектировать, – сказал глава Минстроя. – Проекты либо в худшем случае будут пылиться на полке, пока мы найдем собственные источники финансирования, либо мы неожиданно получим федеральные деньги и сможем их реализовать".

В этом случае и строительство можно будет вести качественно, а не сдавать объекты в декабре, когда даже территорию вокруг невозможно благоустроить.

Губернатор Виктор Томенко поддержал Гилева. "Запас по ПСД быть должен. Вот моя вам политическая позиция. Те регионы, которые вперед немножко побежали, оказались молодцы. Только засветилась денежка федеральная, они сказали "а у нас вот ПСД", а остальных попросили встать в очередь", – прокомментировал глава региона.

Максим Костенко предложил активнее внедрять частно-государственное партнерство (ЧТП). Он привел в пример Нижегородскую область, где строят большой образовательный кластер на 5,5 тысячи мест по схеме концессии с банком – своего рода вариант ипотеки, но только под школу и для региона, объяснил министр. Однако губернатор, рассмотрев несколько вариантов, не нашел пока оптимального механизма – максимально прозрачного и выгодного всем участникам.

Сколько денег?

Общая сумма, зафиксированная в программе, – 14,7 млрд рублей. На 2020-2025 годы осталось 9,7 млрд, сообщил Максим Костенко. Но это уже известные обязательства краевого бюджета и софинансирование федерального, которое пока просматривается только до 2022 года. По словам Костенко, каждый год суммы уточняются.

На вопрос Томенко, финансирование какого числа мест просматривается уже сейчас, глава Минобразования конкретного ответа не дал. Губернатор попросил четко понимать, "сколько мест у нас обеспечено и сколько средств нужно еще, чтобы искать эти деньги и чтобы ввести хотя бы 21 тысячу мест".

Что должны сделать по программе?