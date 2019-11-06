Алтайский телеканал наконец получил время в эфире ОТР для вещания в "цифре"

Региональные телеканалы во всех субъектах России до конца ноября начнут вещание в цифровом формате в эфире телекомпании ОТР. В Алтайском крае – это канал "Катунь 24".
Об этом сообщила во вторник в прямом эфире калининградского телеканала "Каскад" директор департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи России Екатерина Ларина.
Как сообщает ТАСС, вещание местных телеканалов в цифровом эфире телекомпании ОТР началось в пилотных регионах – Калининградской и Омской областях. Они получили ежедневные пятичасовые врезки для своих программ.
"Вся страна включение региональных телеканалов в цифровой эфир ОТР сможет увидеть 29 ноября. Это будет большой, полный запуск",– сказала Ларина, добавив, что по решению российского правительства все расходы на реализацию этого проекта взял на себя федеральный центр.
Отключение аналогового телевидения в Алтайском крае произошло 3 июня 2019 года. Сейчас жители региона могут смотреть в отличном качестве 20 каналов. Однако местный "Катунь 24", как и другие региональные каналы, остался "без кнопки", но продолжил вещание в аналоговом формате. Это создавало неудобства зрителям. Кроме того, нужно было выделять средства на содержания оборудования для трансляций местных программ. К проблеме подключились на федеральном уровне. Было принято решение дать время регионам на кнопке ОТР.
Комментарии
"могут смотреть в отличном качестве 20 каналов." - осталось только сделать 20 отличных каналов, а те, что есть сейчас, только деградируют нацию.