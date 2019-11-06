В Госдуме предложили штрафовать за незаконный отказ в согласовании митингов

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий ввести административное наказание за незаконный отказ в согласовании публичных мероприятия – митингов, шествий и других, пишет "Парламентская газета".
Автором инициативы выступил депутат Алексей Куринный, который предложил дополнить КоАП новой статьей "Незаконный отказ в согласовании публичного мероприятия".
Согласно документу, наказывать штрафом в размере 30-50 тыс. рублей предлагают за отказ должностным лицом в согласовании публичного мероприятия, а также за необоснованное предложение об изменении места и времени проведения мероприятия. А за повторное нарушение и вовсе предлагают штраф в размере 150-300 тысяч или дисквалификацию на 1-3 года.
Комментарии
А расстреливать за хищения и коррупцию, они не предложили?