Набиуллина рассказала о мерах по снижению долговой нагрузки россиян

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала в ходе "правительственного часа" в Совфеде, как в России борются с возрастающей долговой нагрузкой населения, пишет "Парламентская газета".
Набиуллина отметила, что поддержка финансовой стабильности – одна из главных задач регулятора. "Ключевая новация – введение ограничения стоимости кредитов для граждан", – считает глава ЦБ.
Напомним, показатель долговой нагрузки был введен для банков и финансовых организаций с 1 октября. Теперь заемщикам с высокой долговой нагрузкой будет сложнее получить кредит.
"Сам по себе уровень долговой нагрузки не создавал рисков финансовой стабильности. Массовой ситуации, когда люди берут новый кредит, чтобы погасить старый, мы не видели", – констатировала глава ЦБ, добавив, что в сегменте ипотеки еще есть потенциал для роста.
Однако, по расчетам регулятора, повышение необеспеченного кредитования уже не выглядит безобидным. Именно поэтому Центробанк в течение года четыре раза повышал коэффициенты для такого рода кредитов и в качестве упреждающей меры ввел показатель долговой нагрузки.
По данным ЦБ, темпы роста потребительского кредитования в РФ достаточно высокие – порядка 25% в год. Как уточнила Набиуллина, этот показатель существенно ниже, чем в 2012 и 2013 годах, когда прирост задолженности достигал 50%.
Ранее сообщалось, что вскоре россиян в банках будут проверять и оценивать по кредитам их родственников. Сервис сейчас тестируют более десяти банков.
Комментарии
она на цепи что ли сидит ?
приковали к пулемету?