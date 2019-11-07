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"Почта России" обещает доставить 98% налоговых уведомлений владельцам жилья на Алтае

, ИА "Амител"
Ранее в налоговой службе заявили, что почтальоны не донесли 7,5% квитанций до адресатов

"Почта России" прогнозирует, что доставит до адресатов 98% уведомлений о налоге на имущество физлиц. В компании объяснили, почему не все такие письма доходят до граждан.

Ранее, напомним, глава краевого управления налоговой службы Юрий Куриленко на заседании правительства рассказал, что до адресатов по вине почты не доставлено 7,5% уведомлений на сумму около 150 млн рублей – денег, которые должны заплатить граждане в местные бюджеты.

"Налоговые уведомления вручаются получателю лично в руки. Если в момент визита почтальона адресата не было дома, в его почтовый ящик опускается извещение, после чего уведомление можно получить в почтовом отделении, – объяснили в "Почте России". – Понимая высокую значимость уведомлений, почтальоны доставляют их на дом не один раз, как остальные заказные письма, а два-три раза, что значительно повышает вероятность застать адресата дома".

"Почте России" в этом году передали для доставки в Алтайском крае 927 тыс. налоговых уведомлений, из них вручено почти 865 тысяч, сообщают в компании.

"Отметим, что доставка налоговых уведомлений продолжается и завершится в ноябре", – рассказали почтовики.

В 2018 году они доставили 97% от всех уведомлений. 3% пришлось на письма, на которых был неверно указан адрес, либо адресатов не было дома.

Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

7.11.2019 09:41
- гость -

Путин тоже много чего обещает... Обещать, не значит выполнять

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