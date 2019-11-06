Песков прокомментировал желание россиян о решительных переменах в стране

Желание перемен присуще практически каждому человеку в любом обществе, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут "Ведомости".
Песков прокомментировал результаты совместного исследования Московского центра Карнеги и "Левада-центра" о запросе общества на решительные перемены, опубликованные в среду, 6 ноября.
"Желание перемен присутствует всегда в обществе", — подчеркнул он. При этом, он отметил, что не знаком с итогами исследования и не знает, с какой степенью доверия можно к нему относиться.
"Другое дело, что кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то хочет последовательных перемен, плавных, гармоничных. Сторонники и таких, и других пристрастий всегда в обществе имеются", — добавил Песков.
Напомним, согласно результатам исследования, доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59%.
Несколькими днями ранее Песков не согласился с результатами опроса о страхе россиян перед произволом власти, который вошел в тройку наиболее распространенных. Причем доля людей, которые этого боятся, с 2017 по 2018 год выросла почти в четыре раза – с 10 до 38%.
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