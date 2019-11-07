SOS, гибнут люди! Как проходили народные демонстрации 7 ноября в Барнауле в конце 90-х

Демонстрации 7 ноября в Барнауле. 1998-1999 годы / Фото: Андрей Луковский
7 ноября в Советском Союзе был особым праздником. Дополнительный выходной день. По главным улицам городов проходили народные демонстрации, в которых многие участвовали с удовольствием. Говорят, что ощущали в этот момент сплоченность страны. Позже, в эпоху перестройки и лихие 90-е, демонстрации и митинги 7 ноября превратились в акции протеста, люди использовали их как возможность выразить свое отношение к власти, донести свои требования и ожидания. Участие в этих митингах принимали сотни тысяч человек. Люди верили, что власть их услышит и жизнь изменится. Amic вспоминает, как отмечали 7 ноября в Барнауле в 1998-1999 году. Против чего выступали и что требовали от властей.
Комментарии
Блин, похоже на митинги либерастов. Только против либерастов
Про Чечню и Ельцина интересный плакат
Через 20 лет спустя можно почти с такими же плакатами выходить )
Так с такими же и выходят. Только уже не коммунисты, а наоборот
Интересно где сейчас эти молодые люди на двух последних фото))), чем занимаются, узнали себя или не?
Какое одухотворенное лицо у парня в шапке и с плакатом Сталина. Думаю должен себя узнать. Ему сейчас наверное лет 55, может отпишется. Типа, да узнал, ни о чем не жалею и сейчас также думаю
Еще интересные плакаты "НАТО - фашисты", "Устроим Америке много новых Вьетнамов" и "Сербии С-300". Интересно коммунисты и сейчас так думают?
7.11.2019 11:18
а вы еще так не думаете с высоты прожитых лет?
Все с колен вставали 20 лет, довставались.
Все с колен вставали 20 лет... Довставались.
Да здравствует Октябрь,17-ый год!
Только уже не коммунисты, а наоборот
Фашисты, что-ли?