Андрей Малахов раскрыл свою зарплату на Первом канале и на "России 1"

Телеведущий Андрей Малахов рассказал в интервью Ксении Собчак, какую зарплату он получал перед уходом с Первого канала. "На Первом я получал в месяц 50 тысяч долларов. Познер получал больше. Иван Ургант получал больше", — рассказал он, отметив, что доход Урганта он не знает.
По его словам, сейчас на "России 1" у него "равносильная зарплата".
Собчак отметила, что Малахов достоин большей зарплаты. "Ты зарабатываешь. Ты та дойная корова, которая давала раньше первому, а теперь второму большие цифры и заработки", — отметила она, намекнув на стоимость одной минуты рекламы в его передачах.
Андрей Малахов проработал на Первом канале более 20 лет, вел несколько шоу. "Пусть говорят" он покинул в августе 2017 года. На "России 1" ведет собственное ток-шоу "Прямой эфир с Андреем Малаховым".
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