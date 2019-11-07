Один из самых заметных хитмейкеров российского шоу-бизнеса выступит в Барнауле

Уральский исполнитель Леша Свик 13 ноября 2019 года при поддержке Радио DFM Барнаул выступит в столице Алтайского края.
В рамках сольного концерта на сцене клуба-ресторана Pharaon хип-хоп-исполнитель представит полноформатную программу из лучших композиций, включая песни из нового альбома "Алиби".
Широкую известность исполнитель получил в 2017 году после выхода сингла "Я хочу танцевать". По итогам 2018 года сразу две песни Леши Свика – "Дым" и "Малиновый свет" – вошли в топ-30 самых популярных треков года в социальной сети "ВКонтакте", заняв 16-е и 17-е места соответственно.
В 2019 году продолжил покорять вершины музыкальных чартов с такими песнями, как "Самолеты", "Стерва", "Луна", "Друг", "Не забывай меня".
Специально для поклонников Леши Свика DFM устраивает розыгрыш билетов на его концерт. Их можно выиграть в эфире радиостанции DFM Барнаул на 102.4 FM и DFM Бийск на 106.6 FM, а также в официальных аккаунтах "ВКонтакте" и Instagram DFM Барнаул.
Комментарии
Кто этот латентный?
Широко известный в узких кругах.
Даже даром не надо...увидел заголовок, кого угодно ждал....но повеселили
Не знаем таких...
У нас теперь везде мейкеры.
Хитмейкеры, маркетмейкеры, вошмейкеры...
Русский вытесняют из голов молодежи. Страшно это.