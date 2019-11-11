"Сочная" цена: ТТК предлагает барнаульцам пакет Интернет+ТВ за 440 рублей в месяц

Компания "ТрансТелеКом" представляет новое сезонное предложение – тарифный план "Сочный" для новых абонентов. Чтобы физическим лицам подключить в Барнауле высокоскоростной интернет и интерактивное телевидение от ТТК по выгодной цене от 440 рублей в месяц, надо успеть подать заявку до 10 декабря 2019 года.

Высокая скорость интернета, выгодные условия рассрочки оборудования и низкие цены на услуги – отличительные особенности нового "сочного" предложения ТТК. Интерактивное ТВ более чем со 110 каналами предлагается с бесплатной возможностью управления просмотром: функциями паузы, перемотки и выбора телепередач из архива.

С подробными условиями тарифного плана в Барнауле можно ознакомиться здесь или по бесплатному телефону единого контактного центра: 8 800 775 0 775.