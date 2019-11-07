Еще два теплых дня будет в Алтайском крае перед снегом и метелью

В Алтайском крае в четверг днем, 7 ноября, ожидается +2...+7 градусов, в северо-западных районах местами осадки преимущественно в виде дождя. Ветер южный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров, сообщает ЦГМС по краю.
В Барнауле будет +3...+5 градусов, без осадков, ветер южный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.
8 ноября в крае обещают +3...+8 градусов, а 9 ноября похолодает до -4. При этом на выходных ожидаются осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, а также снег и местами метель. Установление снежного покрова обещают синоптики уже в субботу.
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