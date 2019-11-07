Очевидцы: скорая 20 минут ехала к умирающей женщине в Барнауле

Жители Барнаула рассказали о том, как 20 минут ждали скорую, которую вызвали в ТЦ.
Инцидент произошел в одном из барнаульских торговых центров в 19:50. Одной из посетительниц стало плохо, и очевидцы вызвали врачей.
"Мы сразу вызвали скорую помощь, но она ехала 20 минут. В течение этого времени постоянно звонили и торопили, так как человек на глазах умирал", – пишет автор поста в сообществе "Инцидент Барнаул".
На протяжении этого времени женщине становилось все хуже: перестал прощупываться пульс, посинели губы. Несмотря на все старания, через 15 минут она перестала дышать.
По словам очевидцев, скорая приехала только через 20 минут. Автомобиль подъехал к ТЦ без включенных спецсигналов. После того как женщину занесли в машину, врачи еще 15 минут стояли около торгового центра.
Отмечается, что на посту охраны в момент происшествия не было сотрудника.
Комментарии
К сожалению, таких историй сейчас большое количество...
Отмечается, что на посту охраны в момент происшествия не было сотрудника.
А если бы был, то скорая приехала бы раньше?
ТЦ - зло
Это не новость. У меня так в январе этого года умер папа. Прямо на улице. Скорая приехала через 20 минут, не торопясь, даже маяки не были включены. Звонили на протяжении этого времени несколько раз, умоляли ехать быстрее. Но все без толку.
норматив по времени доезда выполнен
Возможно, не было свободных машин, так как в это время бригада была на вызове "температура 37,1 уже целый час" или " плохое самочувствие, померяйте давление" или еще что-нибудь. Вызывая скорую по пустякам помни, что в это время есть люди, которым она действительно необходима.
Яндекс навигатор на поездку от БСМП до ТЦ Малина дает 38 минут на легковой машине. Скорая доехала за 20 минут?! Ну просто молодцы!
А если бы скорая приехала раньше, не за 20 минут, а за 10, как вы думаете, это помогло бы? У меня брат умер прямо в кардиологическом отделении больницы, пролежав там уже дней 10. То есть, кардиореанимация была фактически здесь же, около него, ниоткуда не ехала, но он всё равно умер... Ну не всесильна медицина на данном этапе развития цивилизации!
от БСМП до ТЦ Малина дает 38 минут
При чем тут стационар? Скорая к нему не относится, и подстанции расположены по всему городу.
7.11.2019 08:04
- гость -
По-хорошему, охрана должна бы проходить какой-нибудь курс по охране труда и по оказанию неотложной помощи, потому что ситуации могут возникнуть разные. Другой вопрос, действительно ли они это делают. Кроме того, охранник - сотрудник ТЦ, а сотрудники могли бы оказывать помощь пришедшим к ним.
из 46 машин на линии 24. Тупо некому работать.Нет водителей,врачей и фельдшеров..На сайте скорой помощи 67 вакансий фельдшеров, 25-водителей и 21-врач.
из 46 машин на линии 24. Тупо некому работать.Нет водителей,врачей и фельдшеров.
Вот именно. Еще и уборщицу вчера как только не склоняли, которая хоть как то пыталась больную обтереть, в отличие от соседок.
Зато в центре занятости стоят сотни