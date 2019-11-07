Жительница Казахстана спустя 12 лет нашла пропавшего сына в Барнауле

Жительница Павлодара в Барнауле нашла своего сына, которого безуспешно искала на протяжении 12 лет, сообщает портал Tengrinews.
В 18 лет молодой человек ушел из дома, а в 2012 году женщине сообщили, что он совершил мелкую кражу, незаконно пересек границу России и остался там. 12 лет мать безуспешно искала сына, пока в январе 2019 года не получила известие о том, что он задержан и находится в Барнауле.
Оказалось, что все это время ее сын скитался и работал где придется. Его задержали за нарушение паспортного режима и осудили на семь месяцев. В августе женщина попыталась увезти 33-летнего сына на родину, но тут снова возникли проблемы с документами, которые решали через консульство Казахстана в Омске.
30 октября мужчина в Павлодаре получил удостоверение личности.
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