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Новости

Жительница Бийска рассказала о том, как неизвестный следил за ее дочерью

, ИА "Амител"
Девочка успела спрятаться
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Неизвестный преследовал 9-летнюю девочку, которая возвращалась со школы в Бийске. 

Мама ребенка в сообществе "Инцидент Бийск" рассказала о том, как ребенку пришлось уходить от преследования. 

Сначала девочка шла в компании одноклассницы, но после того как они разошлись, ребенок заметил мужчину, который преследовал ее. Школьница побежала, и мужчина тоже побежал за ней. Отстать от погони ей удалось только спрятавшись за припаркованную машину. Неизвестный потерял ребенка и ушел. 

Женщина призывает родителей быть внимательными и встречать детей в темное время суток. 

Уточняется, что инцидент произошел неподалеку от первой школы. 


Комментарии

7.11.2019 09:04
Vaanko

Как достали эти больные головой!!! Давно пора более жестокие меры к таким привлекать!

7.11.2019 09:09
- гость -

амик превращается в филиал ОБС
скоро будут новости типа "мне кажется за мной следят"
или "мне приснился маньяк"

7.11.2019 09:15
- гость -

да

7.11.2019 09:17
- гость -

7.11.2019 09:09
- гость -
амик превращается в филиал ОБС
скоро будут новости типа "мне кажется за мной следят"
или "мне приснился маньяк"

А Вам больше нравятся новости из серии: найдено тело, совершил насильственные действия, родственники убиты горем.???!!!
Может лучше перебздеть, чем недобздеть?

7.11.2019 09:27
- гость -

неа, но печатать всех мамаш это черезчур

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