Жительница Бийска рассказала о том, как неизвестный следил за ее дочерью

Неизвестный преследовал 9-летнюю девочку, которая возвращалась со школы в Бийске.
Мама ребенка в сообществе "Инцидент Бийск" рассказала о том, как ребенку пришлось уходить от преследования.
Сначала девочка шла в компании одноклассницы, но после того как они разошлись, ребенок заметил мужчину, который преследовал ее. Школьница побежала, и мужчина тоже побежал за ней. Отстать от погони ей удалось только спрятавшись за припаркованную машину. Неизвестный потерял ребенка и ушел.
Женщина призывает родителей быть внимательными и встречать детей в темное время суток.
Уточняется, что инцидент произошел неподалеку от первой школы.
Комментарии
Как достали эти больные головой!!! Давно пора более жестокие меры к таким привлекать!
амик превращается в филиал ОБС
скоро будут новости типа "мне кажется за мной следят"
или "мне приснился маньяк"
да
7.11.2019 09:09
- гость -
амик превращается в филиал ОБС
скоро будут новости типа "мне кажется за мной следят"
или "мне приснился маньяк"
А Вам больше нравятся новости из серии: найдено тело, совершил насильственные действия, родственники убиты горем.???!!!
Может лучше перебздеть, чем недобздеть?
неа, но печатать всех мамаш это черезчур