Минобороны: версия о том, что Шамсутдинова хотели изнасиловать – вброс

Сообщение телеграм-канала Baza о том, что Рамиля Шамсутдинова в части хотели изнасиловать – ложь, заявили в Минобороны.
В ведомстве считают сообщение о том, что солдата хотели "опустить", попыткой повлиять на следствие.
"Распространенная одним из Telegram-каналов информация, описывающая языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье, является абсолютной ложью", – цитирует Минобороны РБК.
Подобные вбросы назвали попыткой исказить реальную ситуацию, которая сложилась в части перед трагедией.
Напомним, что ранее телеграм-канал Baza опубликовал якобы слова Рамиля о том, что после караула его обещали изнасиловать, что и стало причиной расстрела восьми человек.
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