Скончался актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Виталий Жигалин

Самарский академический театр имени Горького на своей странице в Facebook сообщил о смерти актера Виталия Жигалина.
Виталий известен благодаря ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Невский", "Тайны следствия". Но большую часть жизни актер посвятил своему театру, в котором отслужил 25 лет.
"Он запомнится как импульсивный и харизматичный актер, обладавший сильной творческой энергетикой, как любящий отец, внимательный педагог и человек с сильным волевым характером", – сказано в сообщении.
Виталию Жигалину было 48 лет. О причинах смерти ничего неизвестно.
Прощание с актером состоится 8 ноября.
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