Эксперты рассказали, как определить скрученный пробег на автомобиле

Эксперты портала "Авто.ру" дали несколько советов, которые помогут определить скрученный пробег при покупке автомобиля на вторичном рынке.
Первый критерий – документы. У владельца автомобиля стоит попросить ПТС, сервисную книжку и чеки за выполнение работ. В этих документах указывается пробег автомобиля и можно будет определить, не был ли скручен он между поездками в сервис.
Второй критерий – внешние признаки. Большое количество царапин, сколов и прочих дефектов на лакокрасочном покрытии говорит о том, что машина откатала больше 100 тысяч километров. Для уверенности можно проверить кузов толщиномером. Он покажет окрашенные элементы и позволит оценить качество работ.
Признаки большого пробега можно найти и в интерьере автомобиля. Сильно потертый руль, ручка переключения передач, педали и состояние кресел могут сигнализировать о возможном обмане.
Если внешний осмотр не выявил никаких признаков мошенничества, то автомобиль можно пробить по базам ГИБДД.
Комментарии
Теперь от себя добавлю как обходят эти хитрости:
1) Сервисную книжку могут подделать, всё официально с печатями. Особенно если с другого региона пригнали. У некоторых машин сейчас есть ещё электронные сервисные книжки. Их вроде пока нельзя подделать, но не глубоко не проверял, т.к. до дела не доходило.
2) По поводу руля. Его можно покрасить, перетянуть новой кожей, просто поставить другой руль б/у, менее потёртый от такой же машины. Новую нулёвую кожу, в принципе, хорошо видно. Не должна она быть как новой, ни в коем случае, если машина не новая. Раз руль таким сделали, то было потёрто, значит пробега от 150-200 тысяч.
3) Сидения тоже можно покрасить, зашить, перешить.
4) Элементы кузова можно более дорого покрасить "под прибор". Который ничего не покажет.
Довольно смешно было слушать доводы собственников у которых сам для себя смотрел авто. Они говорили, что когда сами когда себе брали, приборчиком потыкали, всё ровно, значит машина небитая и не крашеная была. А мы сами типа в ДТП не попадали. А там смотришь, до них, уже как минимум 1-2 ДТП только по базам уже показывает. Не говоря уже про незарегистрированные.
Но и на почти всё это вышеперечисленное тоже есть свои контр-хитрости, как даже от "глазастых" покупателей всё это спрятать. Всё зависит от того, на сколько далеко готов зайти продавец, чтобы продать ласточку, и на сколько далеко и глубже готов смотреть покупатель. Если машина понравилась и охота купить, то самый лучший сценарий, это не пожалеть денег, приехать ещё раз с хорошим кузовщиком, от его глаз навряд ли что-то спрячется. Если эта проверка пройдена, ехать в сервис на подъёмник. Проверить техсостояние автомобиля и предмет коррозии днища. Можно ещё доплатить и подключиться к компьютеру. Если всё устраивает, остаётся юридическая сторона. Не будет лишним поехать к нотариусу, взять (мне обошлось в 200 руб.) документ, что на момент продажи машина в залоге ни где не состояла. Деньги лучше отдать во время постановки на учёт в ГИБДД. В любой момент прилетел хотя бы штраф с камеры давний и не поставиш
Длины текста не хватило. Просто сам недавно покупал так, и заморачивался уже сильно. Т.к. авто не дешёвое было. До оформления ГИБДД, конечно, непросто дойти. Т.к. в талонах могут назначить дней через 5 не раньше. Но уже не раз было, что приходишь ставить на учёт. Вроде по приставам чисто всё, а у ГИБДД нет, т.к. базы несинхронно у них иногда работают. Это можно попросить заранее узнать в ГИБДД, подойти, дать СР, и он может посмотреть, если не занят. Но пока подходит ваш день, в это время может что-то "стрельнуть". Хотя бы как минимум просрочился штраф с камеры старого хозяина, про который он уже не знал. И уже будет запрет на регистрацию авто. А может и более крупная сумма невзначай вылезти. И тут уже вроде и деньги отдали, но будете зависеть от хозяин, как он решит проблему, и решаема ли она вообще. Если ерунда, то вы и сами можете оплатить эти 500 руб. за чужие грехи или съездить к приставам и взять документ, что запрета нету и это ошибка (но придётся брать талон на новый день и снова ждать неделю). Так же не помешает ещё согласие супруга (супруги), если продавец в браке. Т.к. в теории, если на момент продажи согласия не было, то вторая половина по закону вправе потребовать свою половину имущества. В общем, нюансов много. Удачи в покупке, и в продаже тоже
7.11.2019 10:48
- гость -
и какой-то продавец это будет терпеть все... не нравится до свидания на второй день будет ответ
вы серьезно? Это советы экспертов? Британские ученые пришли работать на авто.ру?
да лучше новую брать
Потом покупатели начинаются таких "умников" и начинают бред нести, сразу на ... посылаю таких
7.11.2019 11:30
- гость -
золотые слова!!!
сейчас как раз продаю авто и вот только мне написали:
"заводские пленки присутствуют на задних дверях и арках задних колес?
Обычно пишут- 1000% в родной краске, по приезду мериешь толщиномером крашеная! Спрашиваешь у продавца, он говорит ну шпакли же нет, косметика это не покраска
Ищу себе в родной краске, и принципиально чтоб заводские плёнки присутствовали "
Ну и кто он? А машине моей 7 лет и пробег перевалил за сотню))))
Расскажу по секрету внесу так сказать свою лепту, у всех авто начиная с 2005 года, пробег регистрируется как минимум в трех приборах, в первую очередь сама приборка показания спидометра, как раз там его изменить может да же школьник, чем обычно все и занимаются, так же показания пишутся в блок управления коробкой передач, подправить можно но сложно, также в блок управления двигателем, подправить можно но очень сложно и дорого, заменить сам блок от другого авто, не совпадет серийный номер исправить практически не возможно, бывает еще пишется в блок управления АБС, про него не знаю можно изменить или нет, и везде пробег должен совпадать плюс минус пару тысяч км, все это привести к единому показанию не такая уж тривиальная задача, перекупы т очно заниматься этим не будут, как максимум скрутят в приборке.
7.11.2019 10:48
- гость
Хренасе ты занудный тип.Твоя жена не вешается,не?
Таким образом авто вообще не купишь,ну или надо затрахать всех в городе пока не натнешься на такого же.
7.11.2019 10:48
- гость -
Всё дело в людях. Пока искал машину много с кем пообщался. Кому-то с короной на голове, просто даже некогда было днём встретиться. Предлагаешь варианты, начинают дерзить, типа это не мне надо продать, а тебе посмотреть, вот и подстраивайся. Ещё и на ты. В итоге в назначенный день и час не берут сами трубки. Кто-то по телефону не любит много вопросов, швыряет трубку. Зато есть люди, которые готовы говорить часами и ответить на все вопросы. Даже перекупы по переписке полночи порой переписывались без проблем. И если человек продаёт дешёвую старую тарантайку, и его просят все "круги ада" пройти, тут понятно, я бы и сам послал. Ещё и зависит от разницы с рыночной ценой. Можно сказать и так уже дёшево, хочешь забирай без всяких покатушек прям щас, пока успеваешь. Но, извините меня, если машина дорогая и её выставляют так как-будто новая с салона и хотят за неё соответствующих денег. А на самом деле в неё могли въехать с нарушением геометрии кузова и вложений может требовать критичных от 100 000 руб. и выше, и сразу это не понять, даже прокатившись. То покупатель вправе исследовать её получше. Если продавец отказывается, ссылаясь на излишнюю замороченность покупателя, то чаще всего с машиной что-то не в порядке. Если с машиной порядок, и продавец в этом уверен, он не должен отказать от проверок. Тем более езда в сервис за счёт покупателя, и продавец бесплатно для себя узнает о новых проблемах авто. Вдруг вообще её не продаст, но уже знать будет, что чинить. Мне лично человек, причём довольно занятой - руководитль, не отказался приехать с другого региона на интересной мне авто (ему и самому по делам надо было в Барнаул), не мы к нему, а он сам приехал к моим кузовщикам, там в хорошем освещении посмотрели авто. Потом на подъёмник съездили, прокатились. По рукам хлопнули и договорились на следующий день о продаже. Вечером проверил юридические аспекты. Утром приехали в ГИБДД, провели осмотр - порядок. Запретов не было. Съездили к нотариусу. Взял бумагу про залоги, что нету. Там же на месте купил.
7.11.2019 12:45
- гость -
Думай что хочешь. Зато купил отличную машину по хорошей цене у собственника. Остальное по боку, кто там что подумает. Я же написал, что и до этого покупал раньше машины, не морочился. Там цены не те были. А в этот раз извините, отдаёшь много денег. И просто приехал, посмотрел, понравилась и купил тут не катит. Про жену... Брал не себе, а как раз жене и детям, чтобы возила. Жена счастлива.
Хотя самую первую такую же смотрели у перекупа, всю накрашенную, блестящую и красивую, как с салона. Кстати, хороший чел. У жены тут же глаза загорелись и просила её купить скорей, пока не забрали. В итоге машина в ДТП была, ещё и передок, пробега смотано с 200 на 100, и без второго комплекта резины. Через 3 недели купил другую, за те же деньги, только выше комплектацией и с шинами на дисках. Пробег тот же, только настоящий, не скрученный. ДТП столкновений на скорости не было. Только царапалась при парковках. Стоило оно того или нет? 3 недели занудства. За месяц посмотрел вживую всего 4 авто. Так что сильно ни кого не морочил. Много отсеивалось сразу без осмотров.
Может просто надо побольше правды говорить, когда продаёшь машину свою, чтобы покупатели меньше морочили и не вешать им лапшу на уши? Или тоже, в аналогии тогда с "затрахать всех в городе", ждать "своего" покупателя, который ослепнет от счастья, отсчитает денег сразу и уедет.