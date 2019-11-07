Порядок распределения бюджетных мест изменится в российских вузах

Министерство науки и высшего образования разрабатывает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы, сообщает ТАСС. Новую модель планируют ввести в 2021-2022 учебном году.
"Минобрнауки России сообщает, что на данный момент ведутся работы по совершенствованию методики распределения контрольных цифр приема. В совершенствовании модели принимают участие федеральные органы исполнительной власти, различные ассоциации, а также ведущие вузы РФ", – сообщил представитель пресс-службы.
Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал главу ведомства за противоречивые правила распределения бюджетных мест при поступлении в магистратуру. По итогам введения новой системы в работу главе государства будет направлен отчет.
В министерстве пояснили, что новая модель направлена на обеспечение России рабочей силой, а не на удовлетворение потребностей вузов.
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