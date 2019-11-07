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По соседству с Руденко: где будет отбывать наказание депутат АКЗС Андрей Волков

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В ближайшие пять лет бывший единоросс будет жить в образцовой колонии

Депутат АКЗС, бывший член партии "Единая Россия" Андрей Волков, осужденный на пять лет за присвоение 43 миллионов рублей, сейчас находится в барнаульском СИЗО на проезде Канатном, 81. Здесь содержатся все осужденные, которые ожидают, когда приговор вступит в силу. После этого его этапируют в одну из алтайских колоний.

В какую колонию может попасть Волков?

По сведениям amic.ru, Андрей Волков отправится в ИК-5 общего режима в Рубцовске. Именно там сидят все осужденные с первым сроком.Это исправительное учреждение стало известно на всю страну после того, как там отбывал наказание активист Ильдар Дадин. После освобождения он назвал колонию "образцовой". В этом же учреждении сидел и бывший депутат АКЗС Александр Мастинин.

Сейчас здесь находится барнаулец Александр Руденко, совершивший резонансное ДТП осенью 2018 года, в результате которого погибли три человека.

И чем же она хороша

В "образцовой" колонии работает клуб, библиотека. Есть кабельное телевидение, радио, выпускается стенгазета. Оборудован спортзал и спортивная площадка, где регулярно проходят соревнования. В каждом отряде имеются настольные игры. В 2007 году на территории колонии построен и освящен храм Святого Николая. С тех пор в нем регулярно проводятся службы. Кроме того, есть отдельная молитвенная комната для верующих мусульман.

В рубцовской колонии есть имеется и свой клуб с хорошей музыкальной аппаратурой, среди которой и барабанная установка.

Известно, что Андрей Волков – прекрасный барабанщик. Он выступал в легендарной барнаульской группе "Дядя Го". При желании депутат сможет скоротать ближайшие пять лет за игрой на любимом инструменте.

Напомним, депутат АКЗС Андрей Волков приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда, сразу же после оглашения приговора, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края. Центральный районный суд Барнаула вынес приговор 6 ноября 2019 года. Кроме того, депутат обязан выплатить штраф в сумме 300 тысяч рублей, и лишен права в течение двух лет заниматься коммерческой деятельностью в сфере ЖКХ.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

7.11.2019 11:23
- гость -

Пять лет барабанить он не будет. Ну может годик, а там амнистия ко дню победы .... И опять в депутаты, с миллионами на счёте. Теперь сидельцев стало модным в депутаты приглашать.

7.11.2019 12:14
- гость -

Вот что думаю, пора в Рубцовской колонии уже доску почетных сидельцев - чиновников и депутатов открывать!

7.11.2019 12:17
- гость -

Мастинин, метался, метался из партии в партию, рубцовка остановила. Волков тоже метался и там же остановился... Это о чем говорит, а о том, что не надо от добра добра искать. Вступил в партию и воруй с одного места, а то ишь разбегались туда - сюда...

7.11.2019 12:45
- гость -

7.11.2019 12:17
- гость -
...Вступил в партию и воруй с одного места,

Вы путаете причину и следствие. Сначала начинают химичить, появляются денюжки, и для прикрытия и расширения возможностей лезут во власть.
Воровать начинают гораздо раньше, а партии и власть - это вторично, лишь для прикрытия.

Волков товарищ опытный. Лет 20 назад он приходил купить наш маленький бизнес. Предложил смехотворно мало. После отказа сказал, типа, ладно, потом сами попросите за меньшую сумму продать. Но, видимо, интересы сместились, никакого продолжения не последовало.

7.11.2019 13:07
- гость -

Видимо кормовая база сильно стала сокращаться, раз либералы сами себя стали сажать.

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