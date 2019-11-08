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Новый год на носу: самое время готовить забавные и полезные подарки

, ИА "Амител"
В Алтайский край главный праздник года приходит незаметно. Чтобы не попасть в предновогоднюю суету, можно подготовиться сейчас

Есть две категории людей. Одни в круговороте будничных дел и забот вспоминают про Новый год за пару-тройку дней до боя курантов. А вторые ловят настроение Нового года в ноябре, а то и в октябре, и уже в это время начинают выбирать подарки родным, близким и коллегам. С последних, пожалуй, стоит брать пример. Потому что спокойствие и запас времени гарантируют творческий подход к созданию праздничных сюрпризов.

При этом даже не нужно носиться по всем торговым центрам региона. На помощь придет смартфон, AliExpress и эксперты МТС, собравшие двадцатку любопытных и недорогих подарков: 15 из них не дороже 500 рублей, остальные – не дороже 1000.

Коллегам и друзьям

Подарок для перфекциониста в командировке – сумки для хранения багажа. Шесть конвертов разного размера, с застежкой-молнией, с сеткой с одной стороны и твердой основой с другой. Упаковать можно все: от небольшой куртки до зубной щетки и мыла. Цвета – от розового до хаки, с рисунком, орнаментом и по-деловому строгие – в общем, на любой чемодан.

Еще один подарок для часто летающих на самолетах – гамак для ног. Специальный подвес крепится к столику перед вами и застегивается в замок, длина гамака регулируется. Вес, что важно во время перелета, – меньше 100 граммов.

Для тех, кто весь день проводит в офисе и даже обедает не покидая рабочего места, – симпатичные пакеты для перекусов. Орешки, сухофрукты, печенье, даже овощи можно удобно разложить. Размер каждого пакета 11х19 см, замок многоразовый. Они легко моются, а в наполненном виде приобретают форму стаканчиков, которые можно ставить рядом с собой на стол.

Друзьям-кофеманам можно подарить компьютерную подставку для кружки. Она подключается через USB к компьютеру и сохраняет температуру около 45 градусов. Все пьют кофе перед монитором, так пусть он не будет холодным! Правда, сисадмину будет неважно, какая была температура у кофе, если он все-таки прольется на вашу клавиатуру…

Еще пара удобных устройств. Первое – магнитный держатель телефона в автомобиле. Крепится к решетке воздухоотвода, а сам телефон держится с помощью магнитных пластин, одну из которых надо приклеить к телефону.

Второе устройство – USB-хаб, коробочка чуть больше кредитной карты. Одновременно подключаются сразу четыре флешки, а при необходимости можно и телефон подзарядить.

Антистрессовая ручка – и полезно, и удобно. Есть что крутить в руках на скучном или нервном совещании, можно сделать пометку в ежедневнике – дрожащей, к примеру, рукой. Ручка металлическая с магнитными шарами-аксессуарами, разбирается и собирается, в общем, такой офисный вариант спиннера для сотрудников, не привыкших сидеть сложа руки.

Пожалуй, самый милый атрибут любого женского офиса – стикеры-закладки. Вот тут есть где разыграться фантазии и подобрать каждой стикеры по характеру. С модным градиентом – для босса, с пандами – для безотказной помощницы. Ну или тоже для босса.

Второй половинке

Если ваш избранник – бородатый хипстер, подарите ему выпрямитель для бороды. Он (возможно) оценит вашу заботу о нем. Кроме того, подарок сэкономит семейный бюджет – барбершопы в округе придут в упадок.

Для нее – кольцо. Пока не обручальное. (Подождем Дня влюбленных, да и вообще, чего спешить?) Зато с чипом NFC. С помощью него можно блокировать/разблокировать телефон, включать видеокамеру и даже отправлять сообщение – функциональность та же, что и у смарт-часов или браслетов. Главное, угадать с размером.

Для модных и спортивных девушек – сумка для бега и прогулок. Водонепроницаемая, с застежкой на поясе или через плечо, с возможностью слушать музыку во время тренировок.

А для тех дам, которые любят, чтобы все необходимое (но маленькое) было всегда под рукой, есть особенный чехол для телефона. Клеится он к задней стенке мобильного, внутрь можно положить карты, деньги, наушники.

Чтобы и его вещи были в порядке, подарите противоударную сумку для жесткого диска. В нее поместится и сам диск, и всякие сопутствующие мелочи: шнур, карты памяти, наушники.

Мамам и папам

С возрастом наши родители начинают все чаще забывать, куда и что они положили. То ключи исчезнут, то сумка, то пульт от телевизора. Подарите им вот такую мемори-станцию. Четыре чипа крепятся на самые часто теряющиеся вещи, и в случае потери предметы сами сообщат хозяину, где они.

Массажные тапочки – еще один подарок, за который родители скажут спасибо. Пластмассовые кнопки расположены таким образом, чтобы при хождении давили на акупунктурные точки. При заказе важно выбрать правильный размер.

Если с размером угадать не можете, возьмите массажный коврик. Смысл тот же, но воплощение другое. Каждая точка подписана, так что можно будет еще и поизучать, что лечим, но только на английском.

Как известно, важней всего погода в доме. Домашний барометр предскажет, что ждать сегодня. В стеклянной колбе в виде капли содержится спиртовой раствор, камфора и нашатырь. Если за окном солнечно, жидкость останется прозрачной, если пойдет снег, то и в сосуде появятся пушистые кристаллы. Как это происходит, понять сложно, но наблюдать за изменениями очень интересно. К сожалению, устройство не предсказывает, что ваш благоверный завтра встанет не с той ноги.

Детям

Костюм Эльзы для девочек – это даже круче Бэтмена для мальчиков. Атрибуты сказочной принцессы сделают из вашего ребенка героиню любого праздника. Можно выбрать вариант и с платьем, но выйдет дороже, и рискуем не попасть в размер.

Светящиеся подушки создадут атмосферу новогоднего вечера. Можно украсить комнату, можно устроить и настоящий бой подушками. Работают на пальчиковых батарейках.

На Новый год ребенку подарите шпионскую ручку. Пишет она невидимыми чернилами, прочитать скрытое послание возможно только в темноте и подсвечивая специальным УФ-фонариком. Волшебными чернилами ребенок сможет украсить и себя, отправляясь на маскарад.

Подумайте, кто оценит тот или иной презент из этой двадцатки. А если в нашей подборке не нашлось что-то на ваш вкус, вы сможете сами выбрать на сервисе AliExpress.

Кстати, еще 5% можно сэкономить, если покупать в этом интернет-магазине через приложение "МТС Cashback".

По материалам Media.mts.ru.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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