В Алтайском крае задержали кредитных мошенников, обманувших более тысячи человек

Полицейские Алтайского края задержали 16 граждан, подозреваемых в мошенничестве в крупном размере. Они работали на территории Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей. Число потерпевших превышает тысячу человек, передает ТАСС.
Спецоперацию по задержанию подозреваемых в крупном мошенничестве одновременно провели в четырех регионах страны. В том числе в ней участвовали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Барнаулу совместно с коллегами из ГУ МВД России по Алтайскому краю и Росгвардии.
Во время задержания прошло 25 обысков. Изъяты бланки, печати, штампы, компьютерная техника, сотовые телефоны, SIM-карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Как работала схема
У каждого из 16 человек была своя функция. Их "предприятие" было укомплектовано специальными бланками, печатями, штампами, компьютерной техникой, сотовыми телефонами. В объявлении предлагали за 30 минут оформить кредит на суму от 50 тыс. до 250 тыс. рублей. Ставка – от 14,5% годовых.
- Находили граждан, нуждающихся в получении денежных средств.
- Убеждали потенциальных клиентов в том, что за денежное вознаграждение фирма гарантирует одобрение тем или иным банком нужной суммы.
- Работали сотрудниками "call-центра".
- Размещали рекламу в сети Интернет.
- Собирали денежные средства за мнимые услуги.
Четырем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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