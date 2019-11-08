ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за октябрь 2019 года

ООО "Энергия Маркет" во исполнение постановления правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" раскрывает информацию по п. 45 п.п. "г".
п. 45 п.п. "г": Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за октябрь 2019 года.
|№
|Наименование показателя
|Объем, млн кВт⋅ч
|1
|Полезный отпуск электрической энергии, всего, в т.ч. в разрезе территориальных сетевых компаний:
|4,350
|2
|ООО "Энергия Маркет", в т.ч.:
|ВН
|3,847
|СН1
|0
|СН2
|0,470
|НН
|0,033
|3
|ООО "________", в т.ч.:
|ВН
|СН1
|СН2
|НН
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