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Новости

Численность населения в России сокращается

, ИА "Амител"
Убыль населения ускоряется четвертый год подряд
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Россия может не достичь цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты. 

Согласно данным, с начала 2019 года численность жителей России уменьшилась на 52 тысячи человек. На 1 сентября 2019 года этот показатель составил 146,7 млн человек. Превышение числа умерших над числом родившихся с января по август 2019 года составило 219,2 тысячи человек, сообщает ТАСС.

В сравнении с 2018 годом, в 2019 с января по август родилось на 88,3 тысячи человек меньше. Число умерших также снизилось на 33,7 тысячи.

Согласно нацпроекту "Демография", рассчитанному на 2019-2024 годы, суммарный коэффициент рождаемости планируется увеличить до 1,7 ребенка на женщину. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

7.11.2019 12:30
- гость -

ничего страшного, за счет таджиков, узбеков доберем

7.11.2019 12:32
- гость -

последний уезжающий русский не забудь везде выключить свет

7.11.2019 12:40
- гость -

Речь о численности населения или о гражданах??? Моя семья попала в население России? Живем здесь, но граждане Германии))))

7.11.2019 12:42
- гость -

Это показательный результат работы пересидента и медеправительства

7.11.2019 12:43
- гость -

Ну вот, снова кто то посчитал не правильно. Сейчас правительство издаст указ как правильно надо считать...

7.11.2019 12:51
- гость -

но те кто посчитал уже получили не хилую з\п и еще получит за перерасчет.ага

7.11.2019 13:02
- гость -

Ну всё правильно. В семьях моих бабушек-дедушек было по 5-6 детей. Сами бабушки рожали 3-4 ребёнка. Нас рожали по 2-3 ребенка в семье. А мы отдаем по одному. Никакой социальной защищённости! Рассчитывать можно только на себя, ипотека, лечение платное, за образование платим и т.д. Поэтому больше одного рожаем редко.

7.11.2019 13:03
- гость -

Как такое может быть при несменяемом великом вожде?! Ведь он постоянно бубонит, что продолжительность жизни населения растет - поэтому увеличил пенсионный возраст, медицина улучшатся - поэтому проводит оптимизацию, доходы растут, жить стало более лучше и более веселее!!! А нам сообщают, что смертность превышает рождаемость - как такое может быть?!

7.11.2019 13:05
- гость -


7.11.2019 13:02
- гость -

Никакой социальной защищённости! Рассчитывать можно только на себя,
----------
Ага.. А какая была защищенность 100 лет назад?
Люди другие стали..

7.11.2019 13:11
- гость -

7.11.2019 13:05
- гость -
-----------------
Вы либо молоды, либо глупы как пробка.

7.11.2019 13:13
- гость -

Спасибо деду за Победу

7.11.2019 13:15
- гость -

7.11.2019 13:05
- гость -

Конечно, люди хотят жить лучше. Надоело чувствовать себя холопами, крепостными и просто расходным материалом в руках "великих" вождей.

7.11.2019 13:21
- гость -


7.11.2019 13:11
- гость -

Вы либо молоды, либо глупы как пробка.
------
Ну у тебя то интеллект зашкаливает. Если можешь по ту сторону определить возраст и IQ человека.

По делу то есть что написать, или в каждом непонятном для вас вопросе, вы оскорбляете оппонента?

7.11.2019 13:22
- гость -


7.11.2019 13:15
- гость -

Конечно, люди хотят жить лучше.
---------
Именно. Общество меняется.

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