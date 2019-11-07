Автомобиль на скорости сбил ребенка на пешеходном переходе в Бийске

На проспекте Коммунарском в Бийске иномарка сбила ребенка. Девочка перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Она успела пройти несколько рядов и побежала дальше. Водитель не увидел ребенка.
От удара девочку подбросило над автомобилем, но после падения она встала и пошла к тротуару самостоятельно.
Горожане в сообществе "Инцидент Бийск" рассказали, что у ребенка проблемы со зрением, поэтому она и пошла на красный свет.
Отмечается, что школьница жива и не получила серьезных травм.
Комментарии
С головой у неё проблемы.
Это нынешнее воспитание! Пешеход всегда прав!
Слава богу
А девочка не видит,что поток машин движется,через который она пытается пройти?
Так учат взрослые,на своем примере.