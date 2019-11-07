Спортзал в алтайской школе закрыли из-за превышения радиационного фона

В спортзале школы в селе Озеро-Куреево в десятки раз превышен уровень радона в воздухе, сообщает пресс-центр Роспотребнадзора по региону. Помещение закрыли на три месяца, передает ТАСС.
Соответствующее распоряжение вынес суд Турочакского района Республики Алтай после проверки образовательного учреждения Роспотребнадзором. Эксперты выяснили, что из-за превышения содержания радона в воздухе в 10 раз создана реальная угроза здоровью школьников.
Администрация школы принимает меры по организации противорадоновой защиты спортивного зала.
Республика Алтай относится к потенциальному радоноопасному региону. Газ содержится в почве, водных скважинах. Концентрация радона выше всего в зданиях с плохой вентиляцией. Постоянное присутствие этого газа в помещении может вызвать у человека развитие онкологических заболеваний.
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