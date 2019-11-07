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Названа причина бедности большинства людей

, ИА "Амител"
Капитализм не работает в интересах масс
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Причиной бедности большинства людей является то, что деньги стали слишком доступны для богатых, заявил основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио. 

Деньги стали почти бесплатными для тех, у кого они уже есть и очень дорогими для остальных. Это ведет к большому разрыву между богатыми и бедными. 

В качестве примера эксперт привел ситуацию, когда бизнесмены инвестируют огромные деньги в стартапы и кроме того, угрожают компании, что профинансируют конкурентов, если они откажутся брать деньги. Богатые ждут взрывной прибыли но только раздувают финансовый пузырь. Такие люди не боятся потерять свои деньги, потому-что смогут быстро их вернуть.

От этого страдает большинство. Из-за того, что предприятия не приносят прибыли и не выплачивают налоги, уменьшается размер выплат, например, социальных пособий. При этом, ни один из возможных методов урегулирования ситуации, по мнению специалисты, не принесет ожидаемого эффекта, сообщает "Лента".

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

7.11.2019 13:13
- гость -

Жили и живут и без лишних денег. Зато не воры

7.11.2019 13:16
- гость -

Мое мнение - грамотное распределение налогов между богатыми и остальными, так как в % соотношении остальные платят больше чем богатые. Вот вам и появятся деньги на все соц выплаты....

7.11.2019 13:21
- гость -

Метод ниппеля. деньги идут только в одну сторону.

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