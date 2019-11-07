Названа причина бедности большинства людей

Причиной бедности большинства людей является то, что деньги стали слишком доступны для богатых, заявил основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио.
Деньги стали почти бесплатными для тех, у кого они уже есть и очень дорогими для остальных. Это ведет к большому разрыву между богатыми и бедными.
В качестве примера эксперт привел ситуацию, когда бизнесмены инвестируют огромные деньги в стартапы и кроме того, угрожают компании, что профинансируют конкурентов, если они откажутся брать деньги. Богатые ждут взрывной прибыли но только раздувают финансовый пузырь. Такие люди не боятся потерять свои деньги, потому-что смогут быстро их вернуть.
От этого страдает большинство. Из-за того, что предприятия не приносят прибыли и не выплачивают налоги, уменьшается размер выплат, например, социальных пособий. При этом, ни один из возможных методов урегулирования ситуации, по мнению специалисты, не принесет ожидаемого эффекта, сообщает "Лента".
Комментарии
Жили и живут и без лишних денег. Зато не воры
Мое мнение - грамотное распределение налогов между богатыми и остальными, так как в % соотношении остальные платят больше чем богатые. Вот вам и появятся деньги на все соц выплаты....
Метод ниппеля. деньги идут только в одну сторону.