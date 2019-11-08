Концентрация диск-жокеев: барнаульские диджеи соберутся, чтобы показать свое мастерство

Насыщенная программа обучения в DJschool Barnaul сделала учеников школы настоящими профессионалами. И теперь они готовы показать, чему научились. 9 ноября 2019 года в ТРЦ "Пионер" состоится пятый выпускной музыкального проекта.

Итак, что же ждет гостей в этот музыкальный вечер? Мастер-класс по диджеингу – чтобы каждый гость почувствовал себя новоиспеченным учеником школы диск-жокеев. Выпускники порадуют оригинальными выступлениями и покажут весь спектр своих навыков. А еще всех меломанов ждут увлекательные интерактивы, море хорошей музыки и отличного настроения.

Ну и какой же праздник без танцев! Будем зажигать под композиции выпускников DJschool Barnaul, а хип-хоп-команда Jeenos школы танцев So hype и FDS (Format dance studio) подарят свои профессиональные выступления и зарядят энергией.

Старт праздника в 17:00.

ТРЦ "Пионер"

г. Барнаул, пр-т Ленина проспект, 102в

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