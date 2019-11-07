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Краевым чиновникам купят 3D-очки и устроят зал заседаний в стиле неоклассика

, ИА "Амител"
В здании правительства ожидается масштабный ремонт
Здание правительства Алтайского края / Фото: amic.ru

Здание правительства Алтайского края / Фото: amic.ru

КГБУ "Учреждение по содержанию административных зданий Алтайского края" заказало разработку проекта для ремонта зала заседаний "голубого дома". За 1,8 млн рублей предстоит обновить "инженерку", интерьер и даже предусмотреть демонстрацию проектов в 3D формате, сказано на сайте Госзакупок.

Что должен учесть проектировщик?

От исполнителя ждут дизайн-проект интерьера зала заседаний и фойе, который должен быть выполнен в классическом стиле с элементами неоклассики. Для этого предстоит использовать объемный декор.

Для работы необходим проект для устройства гипсокартонных и декоративных конструкций зала и схема модернизации инженерных коммуникаций.

В зале хотят видеть пространство, которое можно будет легко трансформировать под мероприятия по трем сценариям. Для этого нужно продумать принципы расстановки мебели, декоративное освещение и маршруты движения посетителей. Также предстоит выделить помещение для управления инженерными системами, склад мебели и оборудования.

Еще в зале предстоит установить мобильные экраны, на которых можно будет смотреть изображение в формате 3D. Для этого впоследствии закупят очки виртуальной реальности.

Кто и за сколько выполнит проект

Контракт достался единственному участнику закупки "Научно-техническому центру ГАЛЭКС", который согласился выполнить работы за 1,791 млн рублей. Деньги выделяются из краевого бюджета, зарезервированного на капвложения.

Когда последний раз ремонтировали зал заседаний?

Последний ремонт зала заседаний в здании правительства состоялся в 2000 году. Здесь появился президиум, рабочие места для каждого депутата. Но главное – установили систему электронного голосования и озвучивания. Такая инновационная реконструкция стала первой в Сибирском федеральном округе.

Когда в 2013 году краевое Заксобрание полностью съехало из этого здания в новое, зал заседаний стал менее востребованным. Но все системы в нем, рассказывают, и сейчас находятся в исправном состоянии.

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

7.11.2019 14:16
Окулист

Цвет очков, я так полагаю, будет розовый?

7.11.2019 14:35
!

ну собственно каллэкс это всё и затеял чтобы заработать

7.11.2019 15:19
- гость -

Дык, эта, а на закупку льготных лекарств для детей ни денег ни времени нет?!

7.11.2019 15:47
ГОСТЬ

Купите лучше светофоры для пешеходных переходов !!!!!!

7.11.2019 15:54
Гость +

От жира бесятся товарищи уже... Вы в город, людям направьте эти средства, где они нужны реально.
У народа будет всё хорошо, потом хоть что покупайте на бюджетные деньги.

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