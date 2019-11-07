Краевым чиновникам купят 3D-очки и устроят зал заседаний в стиле неоклассика

КГБУ "Учреждение по содержанию административных зданий Алтайского края" заказало разработку проекта для ремонта зала заседаний "голубого дома". За 1,8 млн рублей предстоит обновить "инженерку", интерьер и даже предусмотреть демонстрацию проектов в 3D формате, сказано на сайте Госзакупок.

Что должен учесть проектировщик?

От исполнителя ждут дизайн-проект интерьера зала заседаний и фойе, который должен быть выполнен в классическом стиле с элементами неоклассики. Для этого предстоит использовать объемный декор.

Для работы необходим проект для устройства гипсокартонных и декоративных конструкций зала и схема модернизации инженерных коммуникаций.

В зале хотят видеть пространство, которое можно будет легко трансформировать под мероприятия по трем сценариям. Для этого нужно продумать принципы расстановки мебели, декоративное освещение и маршруты движения посетителей. Также предстоит выделить помещение для управления инженерными системами, склад мебели и оборудования.

Еще в зале предстоит установить мобильные экраны, на которых можно будет смотреть изображение в формате 3D. Для этого впоследствии закупят очки виртуальной реальности.

Кто и за сколько выполнит проект

Контракт достался единственному участнику закупки "Научно-техническому центру ГАЛЭКС", который согласился выполнить работы за 1,791 млн рублей. Деньги выделяются из краевого бюджета, зарезервированного на капвложения.

Когда последний раз ремонтировали зал заседаний?

Последний ремонт зала заседаний в здании правительства состоялся в 2000 году. Здесь появился президиум, рабочие места для каждого депутата. Но главное – установили систему электронного голосования и озвучивания. Такая инновационная реконструкция стала первой в Сибирском федеральном округе.

Когда в 2013 году краевое Заксобрание полностью съехало из этого здания в новое, зал заседаний стал менее востребованным. Но все системы в нем, рассказывают, и сейчас находятся в исправном состоянии.