Неочевидный симптом рака печени назвали врачи

Сигналом о развитии рака печени может стать слишком быстрое насыщение при приеме пищи, рассказали специалисты из Центра исследования рака в Великобритании.

Ученые уточнили, что при раке печени из-за опухоли в органе повышается давление. Жидкость из вен вытесняется в брюшную полость, что дает ложное ощущение сытости.

Среди других симптомов развития заболевания врачи отметили потерю веса, пожелтение кожи и белков глаз, зуд и слабость, сообщает РИА "Новости".

Ранее эксперты рассказали, что динамика по онкологическим заболеваниям в России будет ухудшаться. Основной причиной назвали старение населения страны, из чего следует увеличение количества людей, входящих в группы риска.