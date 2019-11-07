Наташа Королева рассказала, что потеряла ребенка из-за скандала с интимными фото

Наташа Королева в интервью рассказала последствия скандала с интимными подробностями ее личной жизни.

В 2015 году неизвестный опубликовал в Сети интимные видео и фотографии семейной пары Наташи Королевой и Сергея Глушко. Скандал разгорелся после того, как материалы были опубликованы на популярном сайте. Депутат Милонов предлагал собрать комиссию по этике, чтобы лишить певицу статуса заслуженной артистки РФ.

Спустя четыре года Наташа рассказала, что во время этого инцидента она была беременна. Долгое время пара не могла завести ребенка и после перенесенного стресса артистка его потеряла, сообщает Starhit.

"И вот меня смотрит врач. По его взгляду я вижу, что-то произошло. В этот момент жить уже не хотелось. Было три месяца", – говорила певица.