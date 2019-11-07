Главную новогоднюю ёлку на площади Сахарова откроют 28 декабря

Все новогодние ёлки – на площади Сахарова и в районах Барнаула – будут открыты в субботу, 28 декабря, в 18 часов. Такое решение приняли в администрации города на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников, сообщили в мэрии.

"Это решение связано с тем, что в выходной день больше барнаульцев смогут посетить торжественное открытие и полюбоваться праздничным салютом, который состоится в 19:00. Праздничные гулянья продолжатся 1 января в час ночи новогодним танцевальным шоу на главной сценической площадке города (площади Сахарова)", – пояснили в администрации.

Новогодний городок на площади Сахарова начнут строить в начале декабря. На заготовку льда, строительство и демонтаж городка, установку главной елки и устройство иллюминации из бюджета выделят 8 млн 719 тысяч рублей. Там построят одну среднюю и четыре малые горки. Для украшения купят 20 новых прожекторов для подсветки ледяных фигур, разноцветную белт-лайт гирлянду для подсветки самой площади. На пересечении улицы Молодежной с проспектом Ленина появится светодиодный фонтан.

Дата перекрытия движения транспорта через Сахарова будет установлена позже, а открыто – 17 января.