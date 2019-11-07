В Индии мужчина пытался на спор съесть 50 яиц и умер

42-летний житель Индии умер от переедания, пытаясь съесть на спор 50 яиц, сообщает "Лента".
Мужчина с другом поехал на базар, где между ними началась ссора. Для разрешения конфликта они придумали своеобразный способ: тот, кто съест 50 яиц, получит 2000 рупий. Закончился неудачный спор смертью одного из оппонентов.
Индиец потерял сознание после того, как съел 41-е яйцо. Его срочно госпитализировали в больницу, где он скончался. Врачи установили, что смерть наступила от серьезных осложнений, связанных с перееданием.
Ранее эксперты подсчитали, что россияне съедают больше яиц, чем жители Европы и США. При этом Россия по данному показателю уступает Китаю.
Комментарии
"Покойник отец в Противинском трактире бился об заклад, что за один присест съест пятьдесят сарделек да два каравая хлеба, и выиграл. А я раз поспорил, что съем четырех гусей и две миски кнедликов с капустой, и съел."(с)
По канонам литературной классики прям
А кому достались 2000 рупий?
В студенческие годы два моих одногруппника поспорили о съедании 20 яиц. На что спорили уже и не помню, но спор закончился на 18-м. На следующий день проигравший пришёл на занятия весь усыпанный красной сыпью на лице и руках...
А если бы его госпитализировали не в больницу, а в госпиталь, то глядишь, и обошлось бы.