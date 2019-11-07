В Индии мужчина пытался на спор съесть 50 яиц и умер

42-летний житель Индии умер от переедания, пытаясь съесть на спор 50 яиц, сообщает "Лента".

Мужчина с другом поехал на базар, где между ними началась ссора. Для разрешения конфликта они придумали своеобразный способ: тот, кто съест 50 яиц, получит 2000 рупий. Закончился неудачный спор смертью одного из оппонентов.

Индиец потерял сознание после того, как съел 41-е яйцо. Его срочно госпитализировали в больницу, где он скончался. Врачи установили, что смерть наступила от серьезных осложнений, связанных с перееданием.

Ранее эксперты подсчитали, что россияне съедают больше яиц, чем жители Европы и США. При этом Россия по данному показателю уступает Китаю.