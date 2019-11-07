Власти рассказали, как будут развлекать барнаульцев на новогодних каникулах

Представления, спортивные состязания и катки – такими мероприятиями администрация Барнаула намерена разнообразить досуг горожан на зимних праздниках. Подробности сообщает пресс-центр мэрии.

В администрации заверили, что программа будет насыщенной. Правда, пока в ней в основном спортивные мероприятия: по скийорингу и лыжным гонкам, дни здоровья для людей пожилого возраста, соревнования по спортивному туризму на средствах передвижения, новогодние турниры по мини-футболу, волейболу, боксу и другим видам спорта. Будет работать 74 спортивных объекта: 23 лыжные базы, 32 хоккейные коробки, 19 катков с прокатом коньков.

А на улице Мало-Тобольская пройдет конкурс на лучшее исполнение ледяных скульптур.

Новогодние представления для детей пройдут с 3 по 30 декабря. Кстати, в этом году губернаторский подарок для школьников 1-4 классов потяжелеет на 150 граммов: с 650 до 800.