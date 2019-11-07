Дело алтайского арбитражного судьи о взятке в 800 тысяч рублей дошло до суда

Судья Арбитражного суда Алтайского края оказался в статусе обвиняемого в деле о взятке в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

"В мае – июне 2017 года обвиняемый, будучи судьей Арбитражного суда Алтайского края, в различных местах города Барнаула, при посредничестве судьи того же суда и гражданина, не имеющего отношения к судебной ветви власти, получил взятку в крупном размере в сумме 800 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за совершение входящих в его служебные полномочия действий по вынесению судебного решения в пользу данного общества", – уточнили в ведомстве.

Имя этого судьи давно известно СМИ – это Владислав Колесников. В роли посредника выступал его коллега Руслан Тэрри. После нескольких месяцев расследования прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело по статье "Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере за незаконные действия в пользу представляемых взяткодателем лиц" направлено в суд.